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В Барнауле шесть человек упали с трапа при посадке в самолет

Пассажиры поднимались на борт лайнера "Уральских авиалиний", который должен был лететь в Москву. Внезапно верхняя площадка конструкции резко опустилась, и люди, стоявшие на ней, посыпались вниз. Позже выяснилось, что сломалась стойка. Пострадали пять человек, трое в больнице. Угрозы жизни нет. Возбуждено уголовное дело.

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