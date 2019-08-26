ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Барселоне эвакуировали целый пляж из-за бомбы времен испанской гражданской войны!

Заряд обнаружили в воде в 25 метрах от побережья. Ради безопасности отдыхающих было принято решение эвакуировать людей, пока извлекали и утилизировали старую бомбу.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все