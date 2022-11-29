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В Барселоне на митинг вышли работники почты, а в Мадриде протестуют медики

В Барселоне, требуя улучшений условий труда, на митинг вышли работники почты. Причем прошли маршем по улицам в самый час пик. К протестам призывали шесть профсоюзных организаций, чтобы настоять на переговорах о заработной плате и рабочем времени на фоне роста инфляции и цен на энергоносители.

В Мадриде протестуют врачи первичной помощи. Акции идут уже четвертую неделю. Медики требуют увеличения бюджета медицинских учреждений, улучшения условий труда и расширения штата.

Фото:pixabay.com

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