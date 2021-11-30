На собор Саграда Фамилия установили большую светящуюся звезду

На Саграда Фамилия спустя 140 лет строительства установили большую светящуюся звезду. Это историческое событие, сообщает пресс-служба собора, так как последняя часть башни меняет облик Барселоны. Звезда имеет 12 точек и 7,5 метра в ширину на высоте 18 метров.