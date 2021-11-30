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На собор Саграда Фамилия установили большую светящуюся звезду

На Саграда Фамилия спустя 140 лет строительства установили большую светящуюся звезду. Это историческое событие, сообщает пресс-служба собора, так как последняя часть башни меняет облик Барселоны. Звезда имеет 12 точек и 7,5 метра в ширину на высоте 18 метров.

Напомним, возведение собора Святого Семейства началось в 1882 году и прерывалось во время Гражданской войны 1936-1939 годов и пандемии коронавируса в 2020-м. Архитектор - знаменитый Антонио Гауди.

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