Митингующие требуют отделения от Испании. На площади в центре Барселоны даже появилась надпись "Цель - независимость". Впрочем, нынешняя акция, которую посетили 600 тысяч человек, стала самой немногочисленной за последние 8 лет. По мнению экспертов, это связано с падением популярности сторонников отделения Каталонии от Испании. Сами митинги изначально были мирными, но нашлись активисты, которые устроили беспорядки у стен парламента и швыряли дымовые шашки в полицейских.



В Каталонии ожидают вердикта по делу сепаратистов.



В этом году акция протеста прошла в решающий момент - всего за несколько недель до вынесения вердикта Верховного суда Испании по делу каталонских сепаратистов. Девять из них попали в тюрьму за проведение референдума об отделении и объявлении независимости Каталонии два года назад. Не исключено, что суд приговорит их к тюремному заключению, что может вызвать новую волну протестов.