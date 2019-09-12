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В Барселоне Национальный день Каталонии отметили многотысячными акциями протеста
Митингующие требуют отделения от Испании. На площади в центре Барселоны даже появилась надпись "Цель - независимость". Впрочем, нынешняя акция, которую посетили 600 тысяч человек, стала самой немногочисленной за последние 8 лет. По мнению экспертов, это связано с падением популярности сторонников отделения Каталонии от Испании. Сами митинги изначально были мирными, но нашлись активисты, которые устроили беспорядки у стен парламента и швыряли дымовые шашки в полицейских.
В Каталонии ожидают вердикта по делу сепаратистов.
В этом году акция протеста прошла в решающий момент - всего за несколько недель до вынесения вердикта Верховного суда Испании по делу каталонских сепаратистов. Девять из них попали в тюрьму за проведение референдума об отделении и объявлении независимости Каталонии два года назад. Не исключено, что суд приговорит их к тюремному заключению, что может вызвать новую волну протестов.
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