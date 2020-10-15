В Барселоне "отметили" годовщину вынесения приговора лидерам, отстаивающим независимость Каталонии

Жители Барселоны "отметили" годовщину вынесения приговора лидерам, отстаивающим независимость Каталонии. Протестующие прошли маршем к штаб-квартире Национальной полиции, срывали со зданий и фонарей испанские флаги и сжигали их, а также возводили баррикады из мусорных ящиков.

У владельцев барселонских баров и ресторанов свой повод для недовольства. Они протестуют против решения властей о закрытии заведений из-за пандемии. Пока на 15 дней, но и этого хватит, чтобы нанести непоправимый урон бизнесу. К слову, за сутки в Каталонии 1 200 новых случаев COVID-19.