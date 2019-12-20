В Барселоне повышают туристический налог

Визит иностранцев в Барселону станет дороже: там повышается туристический налог при проживании в отелях. Неизменной останется лишь ставка при аренде частного туристического жилья. Благодаря новым мерам власти Каталонии рассчитывают пополнить казну на 21 миллион евро. Средства пойдут на смягчение негативных последствий от избытка туристов и поддержание городской инфраструктуры. В скором времени не исключено введение специального сбора за выбросы крупных судов: им будут облагаться круизные лайнеры, пришвартовавшиеся в Барселоне. Ежегодно их более двух миллионов.