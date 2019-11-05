В Барселоне прошла масштабная акция протеста в связи с приездом в Каталонию короля Испании Филиппа VI. Это первый визит после приговора Верховного cуда политикам - сторонникам независимости региона. Тысячи человек собрались перед Дворцом конгрессов, где проходит ежегодная церемония вручения премии принцессы Жироны. Ее вручают молодым специалистам. Митингующие пытались заблокировать все входы в здание и помешать проходу королевской семьи.