В Барселоне прошла встреча премьера Испании и главы каталонского женералитета

В Барселоне прошла встреча премьера Испании Педро Санчеса и главы каталонского женералитета Кима Торры. Цель - возобновить диалог по вопросу автономии Каталонии. Стороны подписали заявление, в которой они признали наличие конфликта, но подчеркнули, что решать его нужно исключительно в диалоге. Встреча политиков проходила на фоне протестов. Несколько сотен радикалов устроили манифестацию против приезда Санчеса. С криками "За независимость" активисты перекрыли Диагональ - главный проспект Барселоны.



