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В Барселоне пятая ночь протестов оказалась самой жаркой

В Барселоне пятая ночь протестов оказалась самой жаркой

По официальным данным, число радикально настроенных активистов увеличилось до 4 тысяч. Протестующие строили на улицах баррикады, жгли контейнеры с мусором, бросали в полицейских камни, яйца и петарды. В ответ полиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ. Почти 200 человек обратились за медицинской помощью. За эти сутки задержано более 50 протестующих. Демонстрации не утихают ни на секунду, город погряз в митингах. Официальный Мадрид крайне обеспокоен ситуацией, разглядев в ней угрозу территориальной целостности страны.

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