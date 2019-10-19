В Барселоне пятая ночь протестов оказалась самой жаркой

По официальным данным, число радикально настроенных активистов увеличилось до 4 тысяч. Протестующие строили на улицах баррикады, жгли контейнеры с мусором, бросали в полицейских камни, яйца и петарды. В ответ полиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ. Почти 200 человек обратились за медицинской помощью. За эти сутки задержано более 50 протестующих. Демонстрации не утихают ни на секунду, город погряз в митингах. Официальный Мадрид крайне обеспокоен ситуацией, разглядев в ней угрозу территориальной целостности страны.