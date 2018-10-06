В Барселоне скончалась оперная певица Монсеррат Кабалье

Конец этой недели запомнится еще и огромной потерей в мире искусства. Сегодня утром в Барселоне скончалась великая оперная певица - несравненная Монсеррат Кабалье. Ее талант был настоящим явлением. Примадонна, королева сцены, величайшее сопрано... А еще - жизнерадостная, ироничная и влюбленная в музыку всем сердцем. Это все о ней - великой сеньоре оперы.

Рассказывает Нина Тимашова.

Королеве оперы было 85 лет. Скончалась великая оперная певица - Монсеррат Кабалье. Еще в прошлом месяце звезда была госпитализирована в клинику на фоне продолжительного онкологического заболевания. До последнего момента Монсеррат успокаивала поклонников, что причин для беспокойства нет, и она чувствует себя хорошо. Врачи тоже отмечали улучшение состояния оперной звезды и предполагали, что смогут выписать ее в конце сентября, но эти прогнозы не оправдались.

Монсеррат прославилась в 1965 году, когда заменила на сцене американскую звезду Мэрилин Хорн в партии Лукреции Борджиа в одноименной опере. 50 золотых лет карьеры: 90 ролей и 800 камерных произведений. Жизнь - как сражение. Любимую работу омрачали проблемы со здоровьем. В 1985 году оперная дива провела три месяца в больнице, когда у нее была обнаружена опухоль мозга - после заново училась петь и ходить. В 1993 году Монсеррат пришлось лечиться из-за проблем с сердцем. Но огромная порядочность этого человека была в том, что она не могла предать свою профессию, своего зрителя. Постоянная работа над собой: голос тренировала методом специальной гимнастики - мужество настоящего мастера.

Последний раз на сцену Кабалье выходила в 2012 году, несмотря на возраст и перенесенный микроинсульт с последующей за ним травмой колена. Музыка и сцена были истинным смыслом жизни этой женщины, а ее уникальный талант - сродни подвигу.

На смерть знаменитой оперной дивы отреагировали многие знаменитые деятели искусства и политики, а также обычные пользователи социальных сетей.

Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил глубокие соболезнования в связи с утратой гордости нации: "Грустная новость. Умерла великая посол нашей страны, всемирно признанная оперная певица сопрано. Монсеррат Кабалье, ее голос и нежность всегда останутся с нами".

Художественный руководитель Мариинского театра России назвал Монсеррат Кабалье одной из тех, кто задавал стандарты в оперном пении: "60-е, 70-е, 80-е проходили на оперных сценах мира с ее высококлассным участием, и она внесла, безусловно, и в мировую дискографию свой очень важный вклад. Ее норма стала классикой. Смерть Кабалье - это очень печальное известие".

Печальное событие прокомментировал известный российский артист балета Николай Цискаридзе: "Самая последняя из великих певиц XX века ушла. Эпоха той оперы закончилась. Очень трагично. Слава Богу, что есть звукозаписи и остался ее бессмертный голос".