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В Барселоне сотни тысяч человек вышли на улицы в поддержку бывших лидеров Каталонии
Ранее некоторые из них предстали перед судом в Мадриде. Лозунг активистов очередной акции: "Самоопределение - это не преступление!". Глава правительства Испании Педро Санчес накануне объявил о проведении досрочных парламентских выборов 28 апреля. Парламентарии не поддержали предложенный Кабмином проект бюджета Королевства на 2019. Ключевыми для документа оказались голоса двух каталонских партий.
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