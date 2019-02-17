В Барселоне сотни тысяч человек вышли на улицы в поддержку бывших лидеров Каталонии

Ранее некоторые из них предстали перед судом в Мадриде. Лозунг активистов очередной акции: "Самоопределение - это не преступление!". Глава правительства Испании Педро Санчес накануне объявил о проведении досрочных парламентских выборов 28 апреля. Парламентарии не поддержали предложенный Кабмином проект бюджета Королевства на 2019. Ключевыми для документа оказались голоса двух каталонских партий.