В Барселоне сторонники независимости требуют освободить их лидеров

В Барселоне продолжаются протесты сторонников независимости Каталонии. Полиция применяет силу. Число пострадавших превышает сотню и стремительно растет. Демонстранты блокировали аэропорт. Отменяются рейсы. Посольство Беларуси в Испании предостерегает от посещения мест массового скопления людей в Барселоне.



Митингующие требуют освободить 12 каталонских лидеров, которых арестовали после проведения референдума о независимости. Ранее им объявили сроки заключения. И, конечно, испанские власти намерены наказать экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона, который скрывается в Бельгии.