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В Барселоне за час выпало почти 50 миллиметров осадков

На главном проспекте города воды стало по колено! Из-за ливней были отменены десятки рейсов в национальном аэропорту Эль-Прат. Там накануне не смогли улететь сотни пассажиров не только из-за погоды, но и из-за забастовки работников воздушной гавани.

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