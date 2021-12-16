В Барселоне закрывают завод Nissan

Накануне в Барселоне закончилась последняя смена рабочих завода компании Nissan. Предприятие закрылось после 42лет работы. Завод планировала выкупить китайская фирма Great Wall Motors, однако достичь окончательного соглашения не удалось. Изначально Nissan планировал закрыть завод еще в 2020-м, но план встретил сильное сопротивление со стороны испанского правительства и местных рабочих. Закрытие отложили на год - в итоге работы лишатся 1 400 человек. Продажа испанской фабрики отражает общий спад производства автомобилей в мире из-за кризиса в полупроводниковой промышленности и недостатка электроники для автомобилей. Также негативное влияние оказал вызванный карантинами перебой в цепочках поставок комплектующих.