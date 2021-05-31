ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В бары Чехии будут пускать только со справкой

В бары Чехии будут пускать только со справкой

Это должно быть подтверждение перенесенного заболевания COVID-19 или отрицательный результат теста на коронавирус. В ресторанах, кафе, барах и других учреждениях общественного питания за каждым столиком должны находиться не более четырех гостей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все