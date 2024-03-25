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В Басманном суде Москвы рассматриваются дела четверых фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холл"
В Басманном суде Москвы в закрытом режиме рассматриваются дела четверых фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холл", пишет БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.
Как стало известно, первым двум фигурантам дела - Рачабализода Саидакрами Муродали и Мирзоеву Далерджону Баротовичу - в суде было предъявлено обвинение в совершении теракта по ч.3 п."б" ст.205 (теракт в составе группы лиц, повлекший смерть человека). Максимальная мера пресечения по этой статье предусматривает пожизненное заключение. Оба обвиняемых признали вину в полном объеме.
Судья удовлетворила ходатайство о заключении Мирзоева и Муродали под стражу на срок до 22 мая.
Мирзоев Далерджон, как и Рачабализода Муродали, граждане Таджикистана. Первый обвиняемый был зарегистрирован в Новосибирске, однако трехмесячная регистрация истекла, второй фигурант через переводчика сообщил, что имеет временную регистрацию, но не помнит, в каком именно городе.
Ходатайство следствия об аресте третьего фигуранта дела, Шамсидина Фаридуни, также являющегося гражданином Таджикистана, с избранием меры присечения в виде ареста до 22 мая, было удовлетворено. Он был официально трудоустроен на фабрике в Подольске и имел регистрацию в Красногорске.
Сообщается, что четвертого подозреваемого Мухаммадсобира Файзова доставили в здание суда в кресле-каталке, его сопровождал врач скорой помощи. Файзов числится безработным и имеет регистрацию в городе Иваново.
Фото: ТАСС
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