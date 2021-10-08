В Батуми обрушилась часть жилого дома

В Батуми в эти минуты идет спасательная операция. На месте обрушения части пятиэтажного жилого дома работают медики, полиция и спецтехника. Экстренным службам помогают местные жители. Из-под обломков уже удалось спасти троих, в том числе двоих детей, среди которых новорожденный. Их доставили в больницу.



Сколько еще человек остается под завалами - неизвестно. Одной из причин аварии называют взрыв газа. Под обломки попали и несколько машин.