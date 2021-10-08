В Батуми продолжается спасательная операция на месте обрушения части жилого дома

На месте обрушения части многоэтажного жилого дома работают медики, полиция и спецтехника. Из-под обломков доносятся голоса выживших. Некоторые смогли дозвониться до спасателей или обратиться за помощью через соцсети. Сколько всего человек оказалось под завалами, пока не установлено. Под обломки попали и несколько машин. В ходе спасательной операции удалось спасти троих человек, в том числе двоих детей, один из которых новорожденный. Их доставили в больницу.