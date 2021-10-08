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В Батуми продолжается спасательная операция на месте обрушения части жилого дома
На месте обрушения части многоэтажного жилого дома работают медики, полиция и спецтехника. Из-под обломков доносятся голоса выживших. Некоторые смогли дозвониться до спасателей или обратиться за помощью через соцсети. Сколько всего человек оказалось под завалами, пока не установлено. Под обломки попали и несколько машин. В ходе спасательной операции удалось спасти троих человек, в том числе двоих детей, один из которых новорожденный. Их доставили в больницу.
Сообщается, что причиной обрушения здания мог стать взрыв из-за утечки газа. Жильцы, однако, обвиняют исполняющую обязанности мэра в незаконной выдаче разрешения на пристройку к пятиэтажке двух этажей. Сама она поспешила заявить, что дом не был аварийным.
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