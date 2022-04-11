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В Баварии заявили о массовой безработице в случае отказа от российского газа
Премьер Баварии предрек массовую безработицу в случае резкого отказа от российского газа. Маркус Зедер отметил: "Если мы остановим газ из России в одночасье, то столкнемся с массовой безработицей, социальным спадом и демократическими потрясениями". Политик предложил продлить срок эксплуатации пяти атомных электростанций на фоне сложной ситуации в энергетической сфере. Подземные газохранилища в Германии в настоящее время заполнены лишь на 26 %. Пустуют и полки в продовольственных магазинах. Мука и подсолнечное масло в Германии выдаются ограниченно.
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