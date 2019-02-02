В Беларуси и областях продолжают работу прямые телефонные линии

Обратиться на них можно будет сегодня. До полудня на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит председатель Анатолий Исаченко, в столичной мэрии - первый заместитель председателя Федор Римашевский.