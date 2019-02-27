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В Беларуси продолжаются приемы в Совете министров

Сегодня с гражданами встретится председатель Госкомитета по имуществу Андрей Гаев. Личный прием проводится с 10 часов утра и только по предварительной записи.

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