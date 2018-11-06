В Беларуси в преддверии осеннего призыва проходят дни призывника

Будущие защитники Родины знакомятся с армейской жизнью. Так, в Логойском районе более 30 юношей побывали в военной казарме зенитно-ракетного дивизиона и ознакомились с оружием и расписанием дня военнослужащего. Отметим, в этом году из района в войска отправятся около 40 человек.