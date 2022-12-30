В Бельгии бастуют сотрудники Ryanair, на выходные отменено более 125 рейсов

В Бельгии из-за забастовки персонала авиакомпании Ryanair на выходные отменили более 125 рейсов из аэропорта Шарлеруа. Акция продолжится также 1, 7 и 8 января.

В аэропорту Шарлеруа подсчитали, что забастовка коснется около 19 тысяч пассажиров. Им предложены варианты с бронированием на альтернативные рейсы или возврат средств.