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В Бельгии бастуют сотрудники Ryanair, на выходные отменено более 125 рейсов
В Бельгии из-за забастовки персонала авиакомпании Ryanair на выходные отменили более 125 рейсов из аэропорта Шарлеруа. Акция продолжится также 1, 7 и 8 января.
Сотрудники объявили стачку после отказа ирландской авиакомпании платить минимальную заработную плату, установленную в Бельгии.
В аэропорту Шарлеруа подсчитали, что забастовка коснется около 19 тысяч пассажиров. Им предложены варианты с бронированием на альтернативные рейсы или возврат средств.
Фото:pixabay.com
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