В Бельгии и Грузии не хватает бесплатного жилья для украинских беженцев

Мест нет. В Бельгии не справляются с наплывом беженцев из Украины. Транзитные центры переполнены. Сотрудники просят вновь прибывших искать жилье самостоятельно. По сообщениям представителя Бельгийского Красного Креста, предполагается, что беженцы должны оставаться в центре не более 25 дней, но некоторые украинцы задерживаются там гораздо дольше, и это сильно затрудняет работу центра.