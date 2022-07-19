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В Бельгии и Грузии не хватает бесплатного жилья для украинских беженцев

Мест нет. В Бельгии не справляются с наплывом беженцев из Украины. Транзитные центры переполнены. Сотрудники просят вновь прибывших искать жилье самостоятельно. По сообщениям представителя Бельгийского Красного Креста, предполагается, что беженцы должны оставаться в центре не более 25 дней, но некоторые украинцы задерживаются там гораздо дольше, и это сильно затрудняет работу центра.

С 31 июля перестает предоставлять украинцам бесплатное жилье Грузия. С начала марта на обеспечение беженцев крышей над головой власти Тбилиси уже потратили почти 4 миллиона долларов.

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