В Бельгии масштабная забастовка

Сегодня Бельгия парализована масштабной забастовкой - возмущение неудержимым ростом цен граждане решили выразить именно в дни проведения саммита ЕС в Брюсселе. Как известно, европейские лидеры уже третий месяц согласовывают шестой пакет антироссийских санкций, который предусматривает значительное сокращение закупки нефти из России. На этом фоне инфляция в еврозоне уже превысила 8 %. В знак протеста в ряде бельгийских регионов закрыты коммунальные и административные учреждения, бастуют сотрудники пожарных служб, педагоги и журналисты. Не ходит и общественный транспорт.