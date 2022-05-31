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В Бельгии масштабная забастовка
Сегодня Бельгия парализована масштабной забастовкой - возмущение неудержимым ростом цен граждане решили выразить именно в дни проведения саммита ЕС в Брюсселе. Как известно, европейские лидеры уже третий месяц согласовывают шестой пакет антироссийских санкций, который предусматривает значительное сокращение закупки нефти из России. На этом фоне инфляция в еврозоне уже превысила 8 %. В знак протеста в ряде бельгийских регионов закрыты коммунальные и административные учреждения, бастуют сотрудники пожарных служб, педагоги и журналисты. Не ходит и общественный транспорт.
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