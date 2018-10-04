В Бельгии на химическом заводе прогремел взрыв

Произошла большая утечка неназванного вещества. Сразу после ЧП над предприятием поднялось огромное облако газа, а затем его отнесло в направлении вокзала города Хульст. По предварительным данным, никто не пострадал. Местные власти рекомендовали жителям не открывать окна и не выходить на улицу. Как стало известно к этой минуте, утечка вещества уже ликвидирована, опасности для жителей нет.