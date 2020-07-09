В Бельгии напечатали дом на 3D-принтере

Двухэтажный дом построили за 15 дней. Он стал темой дипломной работы студентов университета прикладных наук Томаса Мора.



"Мы получили уникальный опыт. Теперь мы можем завершить учебу с таким прекрасным конечным, осязаемым результатом. Этот дом существует, мы можем в него войти. Он здесь останется, и все желающие могут прийти и посмотреть на него", - говорят студенты Йоханна и Антони.





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