В Бельгии пекари обещают хлеб по 17 евро за буханку

С космическим взлетом цен на электричество столкнулись бельгийцы! Местные пекари сообщают о том, что цифры в счетах выросли за последнее время более чем впятеро. Один из булочников жалуется - "вместо привычных полутора тысяч евро теперь приходится платить почти 12 тысяч". Произвели и расчет будущей стоимости буханки хлеба - теперь ее следует продавать в розницу почти за 17 евро (только так выходит компенсировать производственные издержки).