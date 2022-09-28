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В Бельгии пекари обещают хлеб по 17 евро за буханку
С космическим взлетом цен на электричество столкнулись бельгийцы! Местные пекари сообщают о том, что цифры в счетах выросли за последнее время более чем впятеро. Один из булочников жалуется - "вместо привычных полутора тысяч евро теперь приходится платить почти 12 тысяч". Произвели и расчет будущей стоимости буханки хлеба - теперь ее следует продавать в розницу почти за 17 евро (только так выходит компенсировать производственные издержки).
Французский кабмин заседает в пуховиках и свитерах
Французское правительство личным примером вдохновляет граждан мужественно противостоять трудностям. Министры почти поголовно ходят в теплых кофтах. Глава же кабинета и вовсе проводит заседания в пуховике. Недавно власти объявили, что температура в домах зимой составит от 17 до 19 градусов. Нынешнее костюмированное представление, которое устраивают министры, должно убедить граждан, что тяготы все французы будут делить поровну.
Фото: pixabay.com
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