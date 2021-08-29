В Бельгии приняли закон, разрешающий забирать свои мячи из чужих дворов

Закон вступит в силу уже 1 сентября 2021 года. Теперь любой может без спроса зайти на чужой придомовой участок. Правда, в законе указано, что запрещено перебрасывать мяч через забор специально, чтобы проникнуть на чужую территорию. Мировой судья Эрик Диррикс уже заявил, что подобные злоупотребления будут караться. При этом часть юристов уверена, что этот закон станет причиной резкого увеличения правонарушений.



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