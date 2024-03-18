В Бельгии призывают решить проблему помощи бездомным

В Бельгии впервые за 5 лет бастуют сотрудники 60 организаций для помощи бездомным. Участники обратились с открытым письмом к властям. В нем указали, что почти 19 % населения страны подвергаются риску бедности или социальной изоляции. Их так много, что мест в учреждениях помощи, как и ресурсов, не хватает.