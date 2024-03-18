ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Бельгии призывают решить проблему помощи бездомным

В Бельгии впервые за 5 лет бастуют сотрудники 60 организаций для помощи бездомным. Участники обратились с открытым письмом к властям. В нем указали, что почти 19 % населения страны подвергаются риску бедности или социальной изоляции. Их так много, что мест в учреждениях помощи, как и ресурсов, не хватает.

В частности, под угрозой бедности 400 тыс. жителей Брюсселя. Это 34 % населения. Причем 7 тыс. из них - либо бездомные, либо живут в непригодных условиях.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все