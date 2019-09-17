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В Бельгии прошел парад огромных воздушных шаров

В небо над Брюсселем взмыли персонажи комиксов, мультиков и фильмов, среди них смурфики и герои из "Звездных войн". Шествие сопровождалось танцами, парадом и маскарад-шоу. Посмотреть на яркое представление собрались не только местные, но и толпы туристов.

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