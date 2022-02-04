В Бельгии расследуют серию атак на энергетические компании

В Бельгии прокуратура начала расследование массированных кибератак на две энергетические компании. В результате на некоторое время работа нефтеналивных терминалов была парализована. Ущерб от кибератаки пока не определен, но предварительно его оценивают как незначительный. Тем не менее, на фоне нового повышения стоимости энергоносителей даже незначительный ущерб повлиял на цены еще больше.