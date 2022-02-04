3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Бельгии расследуют серию атак на энергетические компании
В Бельгии прокуратура начала расследование массированных кибератак на две энергетические компании. В результате на некоторое время работа нефтеналивных терминалов была парализована. Ущерб от кибератаки пока не определен, но предварительно его оценивают как незначительный. Тем не менее, на фоне нового повышения стоимости энергоносителей даже незначительный ущерб повлиял на цены еще больше.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Доступный роуминг: с 1 марта 2025 года стоимость звонков и интернета в СГ станет более комфортной
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В ТЦ Минска белорусы могли получить бесплатную консультацию по имущественному налогу
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов