В Бельгии решили снести памятник латышским нацистам

В Бельгии решили избавиться от памятника латышским легионерам Waffen-SS. Местные жители активно выступали против его существования. И наконец монумент с надписью "латвийский улей" признали объектом преклонения перед нацизмом. Об этом сообщил бывший мэр Риги, депутат европарламента Нил Ушаков. Спецкомиссия из 15 историков и экспертов решила, что сооружение осознанно вредит людям.



Памятник был открыт в Зедельгеме на месте британского лагеря для военнопленных легионеров в 2018 году при участии посла Латвии в Бельгии.

Местные историки утверждают, что память об этих людях заслуживает признания, но не поклонения.