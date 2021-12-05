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В Бельгии решили снести памятник латышским нацистам

В Бельгии решили избавиться от памятника латышским легионерам Waffen-SS. Местные жители активно выступали против его существования. И наконец монумент с надписью "латвийский улей" признали объектом преклонения перед нацизмом. Об этом сообщил бывший мэр Риги, депутат европарламента Нил Ушаков. Спецкомиссия из 15 историков и экспертов решила, что сооружение осознанно вредит людям.

Памятник был открыт в Зедельгеме на месте британского лагеря для военнопленных легионеров в 2018 году при участии посла Латвии в Бельгии.
Местные историки утверждают, что память об этих людях заслуживает признания, но не поклонения.

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