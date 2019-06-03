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В Бельгии в один из парков Антверпена съехались 499 золотистых ретриверов

Новый мировой рекорд в Бельгии. В один из парков Антверпена съехались 499 золотистых ретриверов вместе со своими хозяевами. В прошлом году аналогичный челлендж прошёл в Шотландии. Там в честь 150-летия со дня зарождения породы в одном месте собрался 361 золотистый ретривер.

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