Новый мировой рекорд в Бельгии. В один из парков Антверпена съехались 499 золотистых ретриверов вместе со своими хозяевами. В прошлом году аналогичный челлендж прошёл в Шотландии. Там в честь 150-летия со дня зарождения породы в одном месте собрался 361 золотистый ретривер.