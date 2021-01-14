В Бельгии вспыхнули расовые протесты

Поводом послужила смерть 23-летнего афроамериканца: он скончался, как сообщают, в силу естественных причин, но случилось это в полицейском участке. Протестующие обвиняют во всем правоохранителей.Демонстрации против полицейского насилия, в которых участвовало около полутысячи мигрантов, переросли в ожесточенные столкновения с полицией. Радикально настроенные участники беспорядков подожгли полицейский участок и забросали камнями силовиков.

В зону беспорядков в Брюсселе попал и королевский кортеж. Монарх в результате инцидента не пострадал. Полиции удалось усмирить погромщиков: задержаны 70 человек.



