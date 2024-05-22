В Бельгии ввели штрафы для жриц любви за… отказ клиенту

За что боролись, на то и напоролись. В Бельгии ввели штрафы для жриц любви, однако не за само занятие проституцией, а за отказ клиенту более 10 раз в течение шести месяцев. Причины принятой меры - слишком частый от ворот поворот. Об этом шла речь в проекте АТН "Тренды".

Напомним, что недавно этой европейской страной был принят революционный закон для секс-работников. Их права теперь регулируются трудовым договором. Работница сферы интимных услуг может получать ежегодный оплачиваемый отпуск, иметь право на декрет, пособие по безработице, медстраховку. За выслугу лет ей начисляется пенсия. Однако помимо прав у работниц публичных домов будут и обязанности. И отказ от секса можно рассматривать как нарушение трудового договора.