В Белгороде из-за обстрелов 12 мая погибли 19 человек

В Белгороде (РФ) из-за обстрелов 12 мая погибли 19 и пострадали 27 человек, сообщает БЕЛТА.



Основная часть завалов жилого дома на ул. Щорса разобрана, извлечены тела 15 человек. Во время вечерних обстрелов 12 мая погибли еще три мирных жителя, также скончалась в больнице женщина, получившая ранения 11 мая. Гладков подытожил, что за вчерашний день регион потерял 19 человек.



Из-под завалов жилого дома в Белгороде спасатели извлекли тела 13 погибших

