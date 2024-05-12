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В Белгороде обрушился подъезд жилого дома
Подъезд жилого многоэтажного дома обрушился в российском Белгороде, пишет БЕЛТА.
Как информировал губернатор региона Вячеслав Гладков, подъезд обрушился с 10-го по 1-й этаж после попадания снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ). "Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж", - отметил он.
В оперативных службах сообщили о том, что есть пострадавшие и их количество может расти, а люди еще могут быть под завалами.
Сохраняется опасность дальнейшего обрушения дома. Идет эвакуация жителей, начаты поисково-спасательные работы.
Отмечается, что утром в Белгороде и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность.
Фото:пресс-служба губернатора Белгородской области
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