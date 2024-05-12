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В Белгороде обрушился подъезд жилого дома

В Белгороде обрушился подъезд жилого дома

Подъезд жилого многоэтажного дома обрушился в российском Белгороде, пишет БЕЛТА.

Как информировал губернатор региона Вячеслав Гладков, подъезд обрушился с 10-го по 1-й этаж после попадания снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ). "Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж", - отметил он.

В оперативных службах сообщили о том, что есть пострадавшие и их количество может расти, а люди еще могут быть под завалами.

Сохраняется опасность дальнейшего обрушения дома. Идет эвакуация жителей, начаты поисково-спасательные работы.

Отмечается, что утром в Белгороде и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность.

Фото:пресс-служба губернатора Белгородской области

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