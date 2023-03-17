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В Белграде призвали убрать памятник жертвам бомбардировок НАТО, в Риге скульптуру Пушкина замотали черным пакетом
Продолжает "воевать" Запад и с памятью. Так, австрийский политик Фелингер призвал демонтировать в Белграде памятник детям - жертвам бомбардировок НАТО. Он, по словам политика, распространяет антиамериканские и антинатовские настроения.
В Прибалтике набирает обороты борьба с Пушкиным. В Риге неизвестные додумались его "обезличить" - голову памятника русскому поэту замотали черным пакетом. Напомним, ранее о планах сноса памятника объявила мэрия столицы Латвии.
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