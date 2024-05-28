В Белграде сильнейшая молния ударила в небоскреб. Природное явление было снято и попало в интернет. На записи видно, как в небе сначала разыгрываются грозовые разряды, а затем сильная молния бьет в громоотвод здания.

С учетом того что некогда один знаменитый серб уже проводил подобные опыты с электрическими разрядами молний, кто-то предположил, что без Теслы и тут явно не обошлось. Главное, чтобы в этот раз без тунгусских метеоритов. Напомним, что эту катастрофу некоторые исследователи приписывают именно одиозному ученому.