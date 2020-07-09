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В Белграде возбудили 25 уголовных дел в отношении зачинщиков беспорядков
Большинство задержанных подозревается в совершении преступных действий, создающих угрозу безопасности, говорится в заявлении прокуратуры. Напомним, в Сербии продолжаются протесты из-за повторного введения карантинных ограничений. Вчера акции снова вылились в столкновения с полицией. По последним данным, пострадали не менее 36 человек, в том числе полицейские. Протестующие забрасывали стражей порядка бутылками и камнями. На улицы столицы вышел спецназ в сопровождении боевой техники. Для сдерживания применялись слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
МВД Сербии назвало протесты попыткой захватить власть
Между тем
. Глава ведомства усомнился в том, что причины протестов связаны с повторным карантином. Небойша Стефанович назвал митинги в Белграде попыткой захватить власть. По его мнению, акции протеста были заранее подготовлены теми, кто желает прийти к руководству страной без участия в выборах.
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