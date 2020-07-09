В Белграде возбудили 25 уголовных дел в отношении зачинщиков беспорядков

Большинство задержанных подозревается в совершении преступных действий, создающих угрозу безопасности, говорится в заявлении прокуратуры. Напомним, в Сербии продолжаются протесты из-за повторного введения карантинных ограничений. Вчера акции снова вылились в столкновения с полицией. По последним данным, пострадали не менее 36 человек, в том числе полицейские. Протестующие забрасывали стражей порядка бутылками и камнями. На улицы столицы вышел спецназ в сопровождении боевой техники. Для сдерживания применялись слезоточивый газ и светошумовые гранаты.



