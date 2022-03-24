В Белграде возложили цветы к памятнику детям, погибшим в результате агрессии НАТО против Югославии в 1999-м. В церемонии приняли участие послы России и Беларуси, председатель ветеранской организации Сербии, представители общественных организаций и простые граждане. Это наша общая боль: десятки детей, погибших в ходе бомбардировок, воплощает изображение трехлетней сербской девочки Милицы. За спиной ребенка - крылья с надписью "Мы были просто детьми".