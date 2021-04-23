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В Белграде вспоминают погибших от бомбардировок НАТО
Вспомнить погибших в результате бомбардировок НАТО сегодня собрались в Белграде. Ровно 22 года назад в ходе обстрела мирных объектов там погибли 16 человек. Время прошло, а настоящие виновники так и не наказаны.
Это невосполнимая потеря для их семей, и на этот вопрос, высеченный в камне, все еще нужно ответить, почему они должны были умереть? Ответственные не будут отвечать перед нами, мы слишком незначительны для них. Мы знаем, кто их убил, но не знаем, кто бы их осудил.
Мемориал, у которого сегодня собрались люди, называется "Почему?" Его поставили в знак памяти о том, что такие преступления больше никогда не должны повториться.
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