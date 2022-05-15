Пока Штаты потоком выделяют оружие и деньги на расходы Банковой, в Белом доме началась текучка кадров. На этой неделе свой последний рабочий день в должности пресс-секретаря отработала Джен Псаки. Легендарная Джен на протяжении 5 с небольшим лет развлекала зрителей всего мира своими познаниями в области политики, истории и географии. Ее коронные "Шестой флот у берегов Беларуси" и "Газ течет из Западной Европы в Россию" нам уже не забыть никогда.

Сможет ли заменить такую покорную Псаки преемница? Узнаем позже. Карин Жан-Пьер - беспроигрышный вариант, эта женщина концентрат идей администрации Байдена. Она темнокожая плюс ко всему нетрадиционной ориентации. Полный толерантный набор. К слову, ее выступления уже оценили, назвав их чушью, которая сводится к обвинениям всех в расизме и теории заговора.



Факт остается фактом: на фоне падения рейтингов Джо Байдена, рекордной инфляции, провальной политики и недовольства американского общества из Белого дома, не отработав до окончания срока, бегут крупные медийные фигуры. А ведь совсем скоро в США выборы в Конгресс, где, кстати, у демократических сил большие шансы проиграть республиканцам. В причинах побега Джен Псаки из Белого дома разбиралась Екатерина Тихомирова.



Итак, первый пошел! С тонущего в пучине череды экономических и геополитических бед Белого дома на свободу упорхнула первая крупная фигура Джен Псаки. Уходит целая эпоха политической сатиры: когда женщина, озвучивающая мнение целой американской администрации, была так "сильна" в истории, политике и географии. Она превращала брифинги в ток-шоу: охват 190 государств, в эфире ежедневно по будням и диалоги достойнейшие лучших камеди-шоу. Практически 5 лет: с небольшим перерывом между Госдепом и Белым домом. Фирменное "Давайте вернемся к этому позже". Фраза на любой случай жизни Circle back повторялась так часто, что превратилась в американский мем, а Псаки в "Circle back girl".



Она уточняла в офисе. Умело выходила из любой непонятной для нее ситуации.



Благодаря ей, мы обзавелись собственным морем, а Ростов - горами. Миллионы телезрителей ждали Псаки сильнее, чем прогноз погоды, ведь Псаки в отличие от последнего, никогда не разочаровывала.



Госдеп действительно считает, что присоединение части норвежского полуострова к российским территориям не природное явление, а дело рук России? Не кажется ли вам, что человеческими усилиями это сделать довольно трудно? Метью Ли, ведущий корреспондент The Associated Press



Трудно! Как и в случае с Донецком и Луганском были использованы незаконные методы. Наши источники располагают данными, что летом в Норвежских водах проходили незапланированные учения российского ледокольного флота с огромными лебедками на борту. Мы полагаем, что контроль по расколу острову были произведены задолго до этих учений. Остров привели в движение при помощи кораблей. Джен Псаки, пресс-секретарь Госдепа США



Матросский мат, как оказалось, испортил госпожу Нуланд. Причем советский матрос настолько профессионален в аргументации, что сразу учил Нуланд материться на английском.



Вы, возможно, знаете историю о том, как Нуланд в возрасте 23 лет в течение восьми месяцев работала на российском торговом судне, и научилась там идеально использовать определенную лексику. Джен Псаки, пресс-секретарь Госдепа США



Кто Псаки слушал, над Петросяном не смеется - крылатая фраза русскоязычного сегмента периода карьеры Джен в Госдепе при Керри. Но, что говорить, они наделенные американским правом.



Правом чудить наделена не одна она. Работать в Белом доме оказалось сложнее. Ведь, согласитесь, одно дело, когда ты своими высказываниями разрываешь YouTube, а совсем другое, когда на этом поприще тебя вероломно подсидел твой же начальник. Вот когда ты окончательно истощен, на улицу выходит выспавшийся Байден, и уже завтра ты будешь объяснять весь тайный смысл слов, накануне сказанных начальником. Да, при дедушке Джо правила работы в Белом доме изменились.



Джен Псаки уходит на ведущий канал кабельных новостей на MSNBC. Но шоу продолжается. Эстафета передана той, что отвечает всем запросам Американского прогрессивного общеcтва: активистка, демократ, темнокожая мигрант и э-ге-гей какая женщина!







Во-первых, как вы все знаете, она будет первой черной женщиной. Первой представительницей ЛГБТ плюс. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома



Это очень мощный удар. Раньше мы умилялись ляпам Псаки, а теперь попробуй не поверь в сказки Белого дома: будет как-то не толерантно и по-российски что ли. "Вы мне не верите потому, что я черная или лесбиянка?"



Надо сказать, администрация у Байдена пестрая, если не радужная. Есть у него министр транспорта - гей, адмирал-трансгендер. Команда Байдена примерно на 40 % состоит из членов ЛГБТ-сообщества. А самым урожайным на счет подобных назначений стал 2020 год.



По мнению экспертов, такая спешная замена лица связана не с коллекционированием в штате Белого дома всех представителей цветного или радужного населения США, а с банальным бегством именитых политиков на фоне рекордного падения рейтингов Байдена.



Я рассматриваю ее уход как явный признак того, что вера в Джо Байдена даже среди его ближайшего круга рушится. Всем, даже однопартийцам Байдена очевидно, что его 14-месячное правление стало абсолютной катастрофой как для страны, так и для всего мира. Джон Вароли, американский специалист в области PR, политолог



К числу громких провалов США за 14 месяцев правления Байдена: самая высокая за десятилетие инфляция, нехватка энергоресурсов, причем острая, рост бедности и нищеты. Внешняя политика: позорное бегство из Афганистана и провальная политика по украинскому кризису, к тому же американцы вынуждены платить за каждый Джавелин-незалежности, а вот попадает ли он в те руки, а не затеряется сначала в коррумпированных коридорах США, а затем оставшиеся крохи разберут не менее коррумпированные обитатели Банковой. Псаки, очевидно только первая крупная фигура, торопливо покидающая Белый дом. Недовольство людей слишком велико, что приведет к разгрому демократов на предстоящих выборах в ноябре. Рейтинги поддержки Байдена всего 44 %. На сегодняшний день он самый непопулярный политик в истории США. Если его рейтинг опустится еще немного, для Демократической партии большая опасность потерять в Конгрессе большинство и дорабатывать свой срок в условиях оппозиционного республиканского парламента.

