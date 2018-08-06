В Белом доме опровергли причастность к покушению на Николаса Мадуро

В Белом доме опровергли причастность к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом в эфире Fox News заявил советник лидера США по национальной безопасности. Джон Болтон отметил, что настоящей причиной инцидента могла стать как инсценировка самих властей латиноамериканской страны, так и коррупция и угнетение в Боливарианской Республике.