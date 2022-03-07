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В Беловежской пуще завершился третий раунд переговоров между Москвой и Киевом

Третий раунд переговоров между Москвой и Киевом завершился. Встреча длилась около трех часов. При этом стороны брали перерыв на обсуждение. Насколько известно, та же украинская сторона держала связь с Владимиром Зеленским.

В своих соцсетях советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что по гуманитарным коридорам удалось достигнуть небольшого прогресса. Что касается политического блока вопросов и прекращения огня, переговоры будут продолжены.

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