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В Берлине автомобиль въехал в толпу

Автомобиль въехал в толпу в центре Берлина. По меньшей мере 10 человек пострадали, пишут местные издания. Подробности инцидента выясняются.

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