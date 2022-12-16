В Берлине лопнул гигантский аквариум

Неожиданный душ приняли постояльцы и сотрудники одного из берлинских отелей. Там лопнул 16-метровый аквариум, затопив ближайшее кафе. Столы и стулья вынесло прямо на улицу, движение по которой пришлось перекрыть. От разбитого стекла пострадали два человека, их доставили в больницу. Всего из гигантского резервуара вылилось около миллиона литров воды, в которой плавали полторы тысячи разнообразных рыб. Причина ЧП выясняется. Отремонтировать уникальный аквариум, к сожалению, не получится.