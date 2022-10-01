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В Берлине муж на глазах у детей убил жену-беженку из Украины
В столице Германии в ходе ссоры мужчина убил свою супругу, которая является уроженкой Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой напресс-службустоличной полиции.
"Согласно имеющейся на данный момент информации, пара поссорилась около 11:45 в приюте для беженцев на Волленбергерштрассе (на северо-востоке Берлина, ред.). Мужчина напал на свою 44-летнюю жену и смертельно ранил ее", - говорится в сообщении на сайте полиции Берлина.
По данным правоохранителей, женщина является гражданкой Украины, которая находится в Германии в статусе беженки.
Прибывшие на место немецкие СМИ сообщают, что ставшие свидетелями произошедшего соседи предполагают, что женщина была убита кухонным ножом.
"Свидетели, слышавшие ссору, обратились в полицию. Прибывшему наряду удалось задержать 50-летнего подозреваемого недалеко от места преступления", - пишет газета Berliner Zeitung.
Также соседи видели двух детей пары, при которых, по всей вероятности, и произошло преступление. По данным полиции, несовершеннолетних передали органам опеки.
Фото: pixabay.com
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